Балкер направлялся под погрузку зерном к одному из дунайских портов.

В акватории Черного моря на мине подорвалось иностранное гражданское судно, несколько членов экипажа получили ранения.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, произошел подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы.

"Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов", - уточнили в ВСУ. Из-за взрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели.

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По данным Сил обороны юга, катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения.

Одному пострадавшему оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Военные уверяют, что его состояние удовлетворительное.

К поврежденному судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

"Силы обороны продолжают обеспечение безопасности гражданского судоходства в условиях плотного заминирования моря врагом. Штормовая погода часто усугубляет минную опасность. Именно поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным", - отмечается в сообщении.

Коалиция по развитию морских возможностей Украины - что известно

Напомним, в ВСУ неоднократно подчеркивали, что в Черном море много разнообразных мин, в частности тех, которыми РФ минирует пути гражданского судоходства. Для разминирования моря требуется много лет.

Недавно в Великобритании было объявлено о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины. В коалицию вошли Великобритания, Норвегия и Украина. Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, осуществлять подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и прочее.

Главные задачи коалиции-помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Черное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе.

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