Гражданина Латвии задержали в аэропорту "Борисполь".

В аэропорту "Борисполь" пограничники совместно таможенниками и Службой безопасности Украины на рейсе "Киев-Дублин" обнаружили иностранца, который перевозил наркотики в коробке с конфетами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Наркокурьера удалось обнаружить благодаря заблаговременной информации.

"Как выяснилось, гражданин Латвии в ручной клади, а именно – в коробке с конфетами, перевозил наркотическое вещество – кокаин, весом около 0,5 кг. Ориентировочная стоимость обнаруженного наркотика на "черном" рынке составляет 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал УНИАН, закарпатские правоохранители нашли две спрятанные под землей нарколаборатории с элитными сортами конопли. На черном рынке конечная продукция стоила бы 5 миллионов гривен.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения были элитного сорта, и выращены максимально правильно для получения из них как можно больше наркотического эффекта. Организатора наркоплантации следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Автор: Наталья Хаджи