На черном рынке стоимость продукции из найденной конопли составила бы не менее 5 миллионов гривень.

Закарпатские правоохранители нашли две спрятанные под землей нарколаборатории с элитной коноплей. На черном рынке конечная продукция стоила бы 5 миллионов гривень.

Об этом в четверг, 30 сентября, рассказали в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера полицейские при силовой поддержке бойцов Роты полиции особого назначения провели обыск в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко от Виноградова.

"48-летний хозяин территории, на которой проводили следственные действия, является фигурантом наркопреступления. Полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли лишь несколько стеблей конопли. Однако тщательно осмотрев территорию, правоохранители обнаружили люк в тайное убежище, который был расположен в помещении, где содержались домашние животные", - сообщили в полиции.

Выяснилось, что под землей мужчина выкопал и оборудовал по всем технологическим требованиям две комнаты для выращивания конопли. В помещениях была система капельного полива, кондиционеры и вытяжки, устройства, обогащающие теплицу кислородом, датчики измерения уровня света, тепла и влаги и даже измеряющие кислотность почвы.

Читайте такжеХарьковские полицейские делали "закладки" и требовали взятки с тех, кто их находилВ целом правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения были элитного сорта и выращены максимально правильно для получения из них как можно больше наркотического эффекта.

На черном рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 миллионов гривень. К тому же во время спецоперации правоохранители изъяли 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Организатора наркоплантации следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее на Херсонщине полиция обнаружила рекордный посев конопли. Засеянный участок площадью один гектар тщательно охранялся. Всего правоохранители изъяли с наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений. Неподалеку от посева дельцы установили сторожевую башню, с которой круглосуточно наблюдал дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем.

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Автор: Катерина Комолова