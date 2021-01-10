Полиция Умани открыла уголовное производство и квалифицировала действия как хулиганство и грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Полиция Умани открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО, преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Как отмечается, 8 января около 9:00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинам АТО на улице Небесной сотни. При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографий и прожектора, который подсвечивал Обелиск славы.

По данному факту полицией Умани открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5-17 тысяч гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время правоохранители совместно с общественной организацией «Уманский союз участников АТО» проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Инна Андалицкая