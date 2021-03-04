Администратором Telegram-чата, где раздавались опасные задания, оказалась 15-летняя жительница Кривого Рога.

Полицейские пресекли деятельность так называемой «группы смерти» в Telegram и предотвратили попытку суицида несовершеннолетней девушки.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области правоохранители установили, что Telegram-чат действовал с 21 февраля, администратор руководил им из Кривого Рога.

Читайте такжеПод Днепром мужчина перерезал вены в паху канцелярским ножом из-за болезниИзначально в чате было около 500 человек. Когда администратор стал давать задания участникам наносить себе телесные повреждения, в чате осталось 13 пользователей. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких заданий могло быть больше пяти в день.

В среду, 3 марта, следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства 15-летней криворожанки, которая и раздавала задания участникам канала и была его администратором. Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить с собой.

Следователи начали уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (Доведение до самоубийства).

Во время досудебного следствия полицейские проверяют все сведения, которые предоставила девушка, и устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

Полиция призывает родителей несовершеннолетних больше внимания уделять детям, интересоваться их жизнью и говорить об опасности в интернете.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв выпить 40 таблеток и посмотреть, что произойдет. Одна из девочек умерла.

Похожий случай произошел 17 февраля в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь.

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Автор: Виктория Токарева