Правоохранители уже провели следственные действия и пообщались с сотрудниками учебного заведения.

Стали известны новые подробности смертельного отравления школьниц в городе Боярка под Киевом, одна из которых в итоге умерла.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Трагедия произошла в лицее "Гармония", там уже прошли следственные действия: правоохранители опросили дирекцию и учителей. По словам одноклассников, сначала девочек долго не было, затем их нашли в туалете в бессознательном состоянии.

В полиции сообщили, что девочки наглотались таблеток, которые купили в ближайшей аптеке. Каждая выпила примерно по 40 штук, превысив максимально допустимую дозу в 10 раз.

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"Они вернулись в школу и пошли в туалет принимать эти таблетки. Когда употребляли последнюю таблетку, написали сообщение своим одноклассницам о том, что они употребляют сороковую таблетку, после этого одноклассницы подбежали к помещению туалета и нашли там девочек. Одна уже потеряла сознание и медики после того, как приехали, констатировали ее смерть. Вторая еще была в сознании, но в тяжелом состоянии", - рассказала старшая инспектор отдела коммуникации полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

На подобный эксперимент школьницы пошли из-за некого челленджа в соцсети - "выпей сорок таблеток и посмотри, что будет".

"Одна моя одноклассница сказала, что это видимо какой-то челлендж был на спор. Но от кого, неизвестно", - рассказала одна из учениц лицея.

В дирекции заведения инцидент пока не комментируют.

Отравление детей в Боярке

В лицее в Боярке отравились две ученицы 7 класса. Одну девочку спасти не удалось, другая находится в больнице в стабильном состоянии.

В полиции позже сообщили, что дети отравились после принятия дротаверина. Правоохранители рассказали, что девушки нашли в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в определенной дозе, чтобы узнать "чем это закончится".

Дротаверин, которым отравились ученицы, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Юрий Годован