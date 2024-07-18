Супруга чиновника задекларировала более миллиона гривень дохода от предпринимательской деятельности.

Глава Госмиграционной службы в Ивано-Франковской области Сергей Саев напал на журналистов во время съёмки расследования о его имении и ресторане.

Нападение произошло в ресторане "Рулька", который, по данным журналистов, принадлежит его сыну и где Саев проводит "рабочие встречи", пишет "СтопКор".

Весной этого года чиновник опубликовал декларацию о доходах за 2023 год. Из этого документа следует, что в собственности Саева находится домовладение с земельным участком в селе Дзвиняч и прицеп "Днестр". При этом в ресторан он приехал на авто Tesla, которого в декларации нет.

Отмечается, что заведение предположительно принадлежит сыну начальника ДМС Прикарпатья. Однако сам госслужащий заявил журналистам, что вроде бы не знает, кто является владельцем "Рульки".

Супруга чиновника задекларировала более миллиона гривень дохода от предпринимательской деятельности, 756 тыс. грн. зарплаты в ООО "С-Капитель", 235 тыс. грн выплат от "Прикарпатэнерготрейда" и почти 720 тыс. грн. дохода от сдачи в аренду земли. Кроме того, в её собственности - 8 земельных участков, 4 квартиры, 2 дома, а также помещения торгового комплекса, производственные здания и нежилые помещения.

"Увидев съемочную группу, Сергей Степанович стал скрываться от репортеров, а затем внезапно набросился на медийщиков и выбил из рук оператора камеру, которая перестала работать после его удара", - отметили журналисты.

По их словам, правоохранители из отделения полиции Ивано-Франковского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области приняли и зарегистрировали заявление по факту совершения нападения на журналистов.

Коррупция в Украине

Народная депутат от фракции партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар вместе с ее мужем, бывшим первым заместителем мэра Ирпеня Дмитрием Христюком построила имение в поселке Лебедевка под Киевом, но не декларирует данные, сколько денег на него потратила. Об этом говорится в публикации проекта расследований BlackBox OSINT.

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