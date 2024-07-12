Народная депутат Виктория Сюмар построила особняк, расходы на который скрывает от НАПК

Виктория Сюмар вместе с ее мужем, бывшим первым заместителем мэра Ирпеня Дмитрием Христюком, построила имение в поселке Лебедевка под Киевом, но не декларирует данные, сколько денег они на него потратили.

Народная депутат от фракции партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар вместе с ее мужем, бывшим первым заместителем мэра Ирпеня Дмитрием Христюком построила имение в поселке Лебедевка под Киевом, но не декларирует данные, сколько денег на него потратила. Об этом говорится в публикации проекта расследований BlackBox OSINT.

В 2020 году, согласно декларации Сюмар, ее муж, не имея источников дохода и денежных сбережений, купил 1374 квадратных метра земли в поселке Лебедевка Вышгородского района Киевщины за 137 тысяч грн при том, что рыночная стоимость такого участка может достигать 25 тысяч долларов. В том же году Сюмар задекларировала 320 тысяч грн расходов на строительные материалы, а именно на закупку клееного бруса из ели. С этого момента по сегодняшний день Виктория Сюмар декларирует "дачный дом" площадью 226 квадратных метров как объект незавершенного строительства.

Однако расследователи выехали на место и убедились, что строительство дома уже давно завершено. Более того, на участке находится не один, а два дома – вероятно, второй выполняет роль гостевого. По данным BlackBox OSINT, Сюмар и ее супруг периодически живут здесь, начиная с 2022 года. Декларирование имения в качестве недостроя, отмечают авторы расследования, позволяет депутату не вносить в декларацию реальные расходы на его строительство. По оценкам расследователей, такое имение могло стоить Сюмар не менее 200 тысяч долларов. "Лишь за 11 тысяч долларов, что задекларировала Виктория Сюмар, построить два дома невозможно", — говорится в публикации.

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Виктория Сюмар построила два дома посреди леса недалеко от Киева: один из них задекларирован как недострой, другой вообще отсутствует в декларации. Фото: BlackBox OSINT

Отмечается, что единственным официальным доходом Виктории Сюмар является ее зарплата народного депутата, которая составляет в среднем 500 тысяч грн в год. К примеру, в 2020 году Сюмар заработала 462 тысячи грн, а ее муж Дмитрий Христюк после увольнения на фоне коррупционного скандала с отмыванием средств бюджета города Ирпень через ФЛП, оформленный на умершего человека, на протяжении 2019-2021 годов вообще не имел доходов и не декларировал никаких денежных сбережений.

Однако кроме строительства поместья под Киевом супруги в 2021 году приобрели еще квартиру площадью 90 квадратных метров в самом центре столицы на улице Грушевского 34а за 4 млн 617 тысяч грн.

Как известно, в 2018 году Виктория Сюмар уже попадала в коррупционный скандал, когда активисты движения Честно нашли у нее имение с собственным озером на участке в пол гектара в поселке Михайловка-Рубежовка под Киевом, оформленное на ее безработную мать Лидию Мельник, но в котором проживала сама Сюмар с Дмитрием Христюком.

Также расследователи обнаружили, что дочь депутата София Таран последние 5 лет учится в Лондоне: сначала в частной школе для девушек Cobham Hall School, а затем на бакалаврате в University College London.

Согласно ценам на обучение в этих заведениях, расходы на обучение дочери Виктории Сюмар могли составить от 157 до 222 тысячи долларов за 5 лет, которые не были никоим образом задекларированы народным депутатом с зарплатой всего в районе 1 тысячи долларов в месяц.