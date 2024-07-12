Кроме того, в пограничной полосе шириной 5 километров запрещено отдыхать, ловить рыбу и заниматься туризмом.

Украинская Госпогранслужба запретила подъем на гору Поп Иван, Беребенскул и закрыла более 20 туристических маршрутов в пределах Ивано-Франковской области. Об этом говорится в приложении к приказу ГНСУ от 23 мая.

Теперь посещение таких туристических маршрутов в пределах Ивано-Франковской области, урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы, долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснерка, горы Чавчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Гоическая, Дуконя, Пниев, озеро Маричайка и Кривопольский перевал запрещено

Также запрещено подъезжать к границе ближе чем на 5 км без разрешения, останавливаться в пограничной зоне более 20 мин без уважительных причин и ездить по путям, отсутствующим в реестре автомобильных дорог.

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"Действие ограничений не распространяется на должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащие Вооруженных Сил и других военных формирований, образованных в соответствии с законами, работники коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставление населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера", - добавили там.

Действия ГПСУ в приграничных областях

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев заявил, что пограничники усиленно работают в туристических районах Франковщины и Буковины на основании приказов комендантов этих областей о дополнительных ограничительных мерах, связанных с военным положением.

Как пишет УП, в июне местные СМИ сообщили, что в туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей усиленно работают пограничники. В частности, на железнодорожных станциях, таких как Ворохта, Татаров и Вороненка в Ивано-Франковской области, куда прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины, пограничники активно проверяют документы у граждан и "активно ищут уклонистов".

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