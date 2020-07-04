Массовая драка в Киеве: полиция прокомментировала инцидент

Утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, пострадали три человека. Для выяснения всех обстоятельств в управление полиции было доставлено 10 человек.

В столичной полиции заявили, что информация о бездеятельности полицейских во время драки на Бессарабке не соответствует действительности.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в центре столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли мер для ее прекращения.

В полиции отметили, что эта информация не соответствует действительности.

«Как мы уже сообщали, в течение нескольких первых минут после получения вызова на место происшествия прибыло 7 экипажей патрульной полиции. Непосредственно вызов на 102 столичной полиции поступил в 4:40 утра. Уже через минуту (4:41) прибыл первый наряд полицейских, остальные шесть экипажей полиции прибыли в течение следующих пяти минут. Правоохранители вмешались в ситуацию, немедленно прекратили драку и задержали 10 человек, которых доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», - сообщили в столичном главке.

Читайте такжеВ центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: трое пострадавших, десять задержанных (видео)

Вместе с тем в полиции сообщили, что на фото, которое распространяют в соцсетях и СМИ, мужчины в черной форме, которые стоят поблизости в момент драки, не являются полицейскими, это охранники развлекательных заведений, которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и наблюдали за ними.

«Поэтому в рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка», - добавили в полиции.

В управлении столичной полиции призвали представителей СМИ не распространять недостоверную информацию и пользоваться только официальными источниками.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 4 июля, в центре Киева, на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой, пострадали три человека.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями на летней площадке возле торгового центра возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции было доставлено 10 человек.

Начато уголовное производство по факту хулиганства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram