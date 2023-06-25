Еще несколько подростков получили травмы и были госпитализированы.

Сегодня, 25 июня, вблизи поселка Новгородка Кировоградской области произошло ДТП. За рулем был полицейский одного из территориальных подразделений в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в управлении Национальной полиции в Кировоградской области, в результате аварии погибли трое 17-летних девушек: две - на месте происшествия, еще одна девочка умерла в карете скорой помощи.

В полиции отмечают, что еще трое молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

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"Водитель автомобиля в результате ДТП также получил телесные повреждения. За рулем транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в полиции.

Таким образом, по данным полиции, в салоне автомобиля в общей сложности находились семь человек вместе с водителем.

В то же время прокуратура Кировоградской области сообщает несколько иные данные. Так, по данным прокуратуры, погибшим девушкам было по 16 лет. А в салоне легковушки находилось пять пассажиров - выпускники одной из местных школ.

"В результате аварии трое шестнадцатилетних девушек (все 2006 года рождения), погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров - парень, 2005 года рождения и девушка 2007 года рождения - получили телесные повреждения. Установлено, что за рулем автомобиля находился сержант полиции Кропивницкого РВП ГУНП в Кировоградской области", - отмечает прокуратура.

По данным прокуроров, водитель автомобиля "Mercedes-Benz" грубо нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Начато досудебное следствие по факту смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами. Милиционер, который управлял автомобилем в состоянии алькогольного опьянения задержан.

Но Государственное бюро расследований, как и полиция, снова сообщает о гибели 17-летних девушек. При этом, количество пассажиров в сообщении ГБР выросло уже до семи.

"За рулем автомобиля находился правоохранитель с признаками опьянения. Он отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников... В результате ДТП трое девушек погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Другие новости о ДТП

Как сообщал УНИАН, 17 июня, возле села Веселиновка Броварского района Киевской области 34-летняя водитель Cherry выехала на обочину и столкнулась с деревом. Женщина погибла, а четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение.

А в Подольском районе Одесской области вечером 27 мая 16-летний водитель мотоцикла врезался в забор частного дома. Нетрезвый парень решил покататься с 14-летним пассажиром, невпорался с управлением и врезался в забор. Пассажир погиб в карете скорой помощи.

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