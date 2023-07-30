Водителя разыскали и задержали.

В Киеве водитель внедорожника Cadillac "подрезал" и заблокировал движение кареты скорой медицинской помощи, которая перевозила в больницу маленького ребенка.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, сегодня они увидели в сети соответствующее видео. Как выяснилось, водителю не понравилось, что "скорая" спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" авто и на некоторое время остановил спецтранспорт.

В салоне автомобиля находился двухлетний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Лишь после уговоров медиков, мужчина разблокировал проезд. Правоохранители передали ориентировку по машине всем нарядам полиции, уже около 16:00 водителя задержали на улице Протасов Яр.

Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения. Следователи квалифицировали произошедшее как хулиганство по статье 296 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до пяти лет заключения.

ДТП Киева: последние новости

Напомним, 25 июля на Берестейском проспекте водитель Volkswagen совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии на блокпосту. Один из них умер, другой - попал в больницу в тяжелом состоянии.

В начале июля на Киевщине нетрезвый водитель "Skoda" въехал в дерево. В результате аварии погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых пострадали.

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