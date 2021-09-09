Накануне в Умани завершилось празднование Рош га Шана.

В аварии под Киевом погиб 45-летний многодетный отец. По данным СМИ, у мужчины осталось 12 детей.

Об этом сообщает Апостроф.

Медики на месте пытались реанимировать пострадавшего израильтянина, но от полученных травм он погиб. Оба водителя на момент ДТП были трезвыми, информируют журналисты со ссылкой на подтверждение полиции.

Авария с участием микроавтобуса с паломниками произошла утром, 9 сентября, на трассе Киев-Одесса. Иностранцы направлялись из Умани в аэропорт "Борисполь".

Читайте такжеНа Буковине шершни убили 65-летнюю женщинуКак установили правоохранители, водителя Mercedes Sprinter ослепило встречное авто, из-за чего водитель совершил опасный маневр и столкнулся с дргуим автобусом. От удара транспорт паломников выбросило на другую сторону дороги – в поле.

На момент ДТП в салоне находились 13 пассажиров. По информации МВД, погиб один из иностранцев.

Накануне в Умани завершилось празднование иудейского Нового года Рош га Шана. С вечера 8 сентября хасиды начали уезжать в страны постоянного места жительства.

В 2021 году в город прибыли более 29 тысяч паломников.

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Автор: Яна Ставская