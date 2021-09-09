37-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов - из города Умань в аэропорт "Борисполь".

На Киевщине автобус с хасидами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.

Авария произошла сегодня в 4:00 на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира. 37-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов - из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель авто двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако, выполняя маневр, правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.

Читайте такжеСтолкнулись лоб в лоб: мэр Вознесенска пострадал в ДТП с маршруткой (фото)

Напомним, вчера вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали уезжать из Умани в страны постоянного проживания после завершающего этапа празднования иудейского нового года (Рош га-Шана).

По данным Объединенной еврейской общины Украины празднование прошло без значительных инцидентов.

Как сообщал УНИАН, в этом году празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) приходится на 6-8 сентября.

Хасиды традиционно приезжают праздновать его к могиле цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

По информации МВД, в этом году в город прибыли более 29 тысяч паломников.

Автор: Денис Прядко