Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который стал фигурантом смертельного ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности.

Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который стал фигурантом смертельного ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Суспильне.

"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют права управления, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, что повлекло тяжкие последствия", — отметил Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, пока никаких подозрений в деле не выдвигали.

Читайте такжеПострадавшего в ДТП с харьковским "мажором" выписали из больницы: на его лечение потратили почти 200 тысяч гривенСтатья 287 предусматривает наказание в виде штрафа или до пяти лет лишения свободы, а статья 166 — ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Ужасное ДТП с "мажором" В Харькове-что известно

Вечером 26 октября 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора. В этот момент он на огромной скорости столкнулся с Chevrolet.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое парней 19 и 20 лет, а также 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Однако ранее сестра пострадавшего 20-летнего парня рассказывала, что перед аварией "мажор" хвастался новой машиной, которую вместе с правами ему якобы подарили родители.

"После ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все решит, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – сообщала сестра пострадавшего.

28 октября стало известно, что 16-летнего "мажора" арестовали. Он будет находиться под стражей в течение 60 суток без права на залог.

Автор: Марта Гичко