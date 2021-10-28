Он будет находиться под стражей в течение 60 суток без права на залог.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Такое решение суд принял сегодня, 28 октября.

Сторона обвинения требовала от суда арестовать подозреваемого сроком на 60 суток без права внесения залога, поскольку он может скрываться от следствия или мешать проведению досудебного расследования.

По словам прокурора Ивана Семенякина, он вел себя вызывающе в больнице, куда его доставили после ДТП. В частности, в туалете он позвонил на "102" и сообщил о якобы угоне автомобиля с целью ввести следствие в заблуждение и снять с себя подозрение. Также он предоставил неправильные свои анкетные данные, указав другое имя и адрес. Кроме того, пытался покинуть помещение медучреждения и был задержан полицейскими.

Читайте также"Не знают", кто был за рулем: адвокат харьковского "мажора" сделала заявление (видео)Адвокат подозреваемого Инна Данилова отметила, что это слишком суровая мера пресечения для ее подзащитного. Она заверила, что Харьковский и его родители будут способствовать следствию, и попросила суд о его круглосуточном домашнем аресте. В случае принятия решения об избрании меры пресечения в виде ареста, она обратилась в суд с просьбой определить для подзащитного залог.

По словам подозреваемого, он сожалеет о случившемся.

"Хочу попросить прощения за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое случилось. Полностью сожалею и приношу свои извинения потерпевшим, человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. Полностью сожалею, что так получилось", - сказал харьковский.

Суд постановил избрать меру пресечения для Харьковского в виде содержания под стражей без права на залог.

Читайте также"Я скажу, когда 200 будет": появилось видео из салона Infiniti за минуты до смертельного ДТПКак сообщал УНИАН, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Автор: Светлана Макринская