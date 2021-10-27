Девушка отметила, что семья виновника даже не предложила никакой помощи.

Сестра одного из пострадавших в кровавом ДТП с "мажором" в Харькове рассказала подробности происшествия. По ее словам, перед трагедией Николай Харьковский хвастался подаренным авто и правами.

Об этом пишет местное издание Newsroom.

16-летняя Лиза, которая является девушкой "мажора", сидела на момент аварии на переднем сидении. 20-летний Михаил и 19-летний Валерий сидели сзади.

По словам сестры Михаила, от удара он вылетел из окна и ударился головой о столб с рекламным щитом. Парень находится в реанимации четвертой неотложки с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей.

Читайте такжеДТП с "мажором" в Харькове: сын погибшего озвучил единственную надежду после смерти отца (видео)Михаил перед госпитализацией успел рассказать сестре Марии, что перед аварией он с другом и своей девушкой проводили вместе время. К ним приехал Николай на Infiniti со своей девушкой Лизой. Парень хвастался новой машиной, которую вместе с правами ему якобы подарили родители. Компания согласилась прокатиться на машине Николая.

Девушка отметила, что ее брат снимал на телефон все, что происходило в Infiniti, но после аварии его iPhone исчез с места аварии.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.

Также она рассказала, что 16-летняя Лиза из бедной семьи и ее родители не могут оплатить лечение. В то же время семья Николая даже не предложила помощи семьям пострадавших.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – подытожила сестра пострадавшего Михаила.

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26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Там также подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине, кроме него, находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

Как пишут СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону ее сына.

По данным СМИ, отец подростка работает продавцом мяса на Благовещенском рынке и злоупотребляет спиртным. При этом его мать якобы живет в Австралии и содержит подростка. Также сообщается, что родители в разводе.

Автор: Анастасия Горбачева