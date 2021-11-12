Николай Харьковский содержится в помещении Харьковского СИЗО 27.

Виновник смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский в СИЗО может пользоваться телефоном и соцсетями.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей семьи Маси Найем в Facebook.

Адвокат утверждает, что у них есть все основания полагать, что 16-летний подозреваемый имеет доступ к мобильному телефону и социальным сетям. При этом он констатировал, что получить средства связи в СИЗО не сложно.

"Надеюсь, администрация СИЗО обратит на это внимание и введет на постоянной основе реальную, а не формальную проверку соблюдения правил содержания под стражей со стороны подозреваемого. А также его сокамерников. И хорошо, чтобы это произошло до того, как определенные действия подозреваемого приведут к проблеме", - написал адвокат.

Он также напомнил, что Николай Харьковский содержится в помещении Харьковского СИЗО 27.

Смертельное ДТП в Харькове 26 октября: подробности

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Автор: Олег Давыгора