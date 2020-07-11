Во Львовской области легковушки столкнулись с бетономешалкой и грузовиком: есть погибшие и пострадавшие

10 июля около 12:00 вблизи с. Чишки произошло столкновение четырех автомобилей: грузового автомобиля Renault, автомобиля Dodge, автомобиля Mersedes-Benz и бетономешалки DAF.

В результате столкновения четырех автомобилей в Пустомытовском районе Львовской области один человек погиб, трое пострадали.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, 10 июля около 12:00 вблизи с. Чишки произошло столкновение четырех автомобилей: грузового автомобиля Renault, автомобиля Dodge, автомобиля Mersedes-Benz и бетономешалки DAF.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mersedes-Benz и травмирован водитель грузового автомобиля Renault, которого с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

Водители автомобиля Dodge и бетономешалки DAF от госпитализации отказались.

Как сообщал УНИАН, утром 11 июля в Николаеве 33-летнего общественного активиста доставили в больницу с травмой головы.

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