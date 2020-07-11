В Николаеве активисту прострелили голову

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Утром 11 июля в Николаеве 33-летнего общественного активиста доставили в больницу с травмой головы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Читайте такжеПрокуратура сообщила о четырех подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты"

«Во время проведения операции был установлен характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина — активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь», – говорится в сообщении полиции.

В комментарии Суспільне представители правоохранительных органов подтвердили, что потерпевшим является председатель областной организации «Свободы» Демид Губский.

Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, в Геническом районе Херсонской области полиция устанавливает лиц, причастных ко взрыву возле дома сельского головы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram