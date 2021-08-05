Расследованием дела занимаются правоохранители.

В селе Гнилички Тернопольской области нашли останки 16-летнего Юрия Семенюка, который исчез еще 17 лет назад.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Андрей Савчук.

По его информации, тело парня закопали на свалке трое его друзей, Якобы погибшего убило током, а его товарищи испугались, что их обвинят в убийстве, поэтому и решили спрятать тело.

"Три товарища погибшего решили скрыть тело и закопали на свалке... Недавно один из участников этого трагического дела рассказал и признался, что Юру Семенюка убило током. Друзья погибшего испугались и тело раздели, а вещи сожгли. Сам труп зарыли в мусоре", – отметил пользователь.

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Автор: Катерина Шварц