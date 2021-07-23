Обстоятельства смерти людей и их личности пока не установили.

В столице неподалеку телецентра на улице Ильенко обнаружили человеческие останки.

Как пишет "Обозреватель", это произошло во время проведения земляных работ вечером в четверг, 22 июля.

"Возле здания на улице Юрия Ильенко во время проведения земляных работ была обнаружена страшная находка. Рабочие достали из земли два человеческих черепа и фрагменты нескольких костей", - сообщает источник издания.

Впоследствии эту информацию подтвердила пресс-служба Киева. Найденные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу, по факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Сейчас личности погибших, а также обстоятельства их смерти не установлены.

Как сообщал УНИАН, ранее в Шостковском районе Сумской области местный житель убил собственную мать и пытался избавиться от тела. Преступника разоблачили и задержали.

Кроме того, на Волыни мужчина, отсидевший за убийство отца, после освобождения забил до смерти мать. Он нанес женщине многочисленные удары палкой по голове и телу.

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Автор: Юрий Годован