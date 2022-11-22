Женщина кричала в маршрутке, что поддерживает РФ и ее агрессию против Украины, за это ей грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Черноградском районе Львовщины полицейские открыли уголовное производство за публичные высказывания местной жительницы в пользу врага.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области, сторонницы "русского мира", которая разжигала национальную вражду и унижала честь и достоинство украинцев, грозит до пяти лет ограничения свободы.

"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично высказывала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины. Вскоре оперативники Червоноградского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили личность коллаборантки, 58-летней жительницы города Сокаль", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео с женщиной, устроившей скандал в маршрутке. Она заявила, что поддерживает РФ. После этого ее вытолкали на улицу, однако она продолжала ругаться.

"Не будет вам Украины! До п*зды ваша Украина! Москва была, есть и будет!"- громко кричала женщина.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, - ограничение свободы на срок до пяти лет.

Предатели и фанаты "русского мира" в Украине

Недавно в Славянске задержали мужчину, который работал на врага и "сливал" позиции ВСУ. Житель города с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщения о местах расположения военных.

Кроме этого сегодня стало известно, что в киевской электричке фанатка "русского мира" оскорбила ВСУ и получила мгновенный ответ. Женщину удалось вытолкать из транспорта под ее истошные крики.

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