Мужчина с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщения о местах расположения военных.

Жителю Славянска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины.

Как сообщил Офис генерального прокурора, в ноябре 2022 года житель Славянска с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщения о местах расположения личного состава, автотранспорта и военной техники Вооруженных сил Украины, а также о размещении блокпоста на территории города.

"После совершенного мужчину разоблачили и задержали правоохранители. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

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Как уже сообщал УНИАН, недавно в Украине задержали агента военной разведки России. Он передавал россиянам данные о подразделениях Сил обороны и места расположения энергетических объектов в Винницкой области.

Кроме этого, недавно СБУ задержала депутата "ОПЗЖ", который работал на оккупантов Херсонщины. Он занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ. Также на Николаевщине мужчину, который сбывал трофейное оружие и женщину - "высокопоставленную" колаборантку возглавлявшая "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном ныне районе Николаевской области.

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