Женщину удалось вытолкать из транспорта под ее истошные вопли.

В одной из киевских электричек разгорелся нешуточный скандал из-за любительницы "русского мира", которая говорила, что РФ "пришла защищать всех нас".

Эта история закончилась физическим наказанием путинистки и ее выдворением из транспорта. Соответствующее видео опубликовал Телеграмм-канал "Киевский движ".

Во время диалога с возмущенными пассажирами женщина называла защитников Украины "убийцами". Нервы у сидящего напротив мужчины не выдержали и после просьб покинуть поезд он схватил ее и сказал: "Если ты против ВСУ, ты сдохнешь. Я тебя сейчас задушу, падла". И ударил ее головой о сиденье.

Видео дня

На другом фрагменте опубликованного видео с женщиной-любительницей "русского мира" уже разговаривает другой мужчина и просит ее выйти на следующей остановке. Здесь тоже не обходится без применения силы против неадекватной пассажирки.

В результате коллективных усилий путинистку выдворили. Перед этим она успела связаться с диспетчером поезда и попросила вызвать полицию, потому что "ее убивают".

"В киевской электричке женщина продвигала "русский мир", назвала ВСУ убийцами. Предлагала сложить оружие и сдаться Путину, за что получила от рядом сидящих людей. В конце концов ее высадили на ближайшей станции", — пишет распространивший видео Телеграмм-канал "Киевский движ".

Фанаты "русского мира" в Украине

Ранее в Днепре нашли и задержали девушку, которая заявляла о том, что ждет оккупантов. Еще вчера она смеялась и обсуждала с другом "русский мир", а теперь ее передали правоохранительным органам.

Также сообщалось, что "кадыровцы" ограбили дом пророссийской жительницы Донецкой области, звавшей российскую армию в Украину. Украинка вернулась домой после того, как вывезла из зоны боевых действий своих несовершеннолетних детей. "Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно. Я ж*пу рвала за вас, а вы что делаете", - сказала она на видео, которое опубликовала в сети.

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