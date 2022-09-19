Смертельное ДТП на Львовщине унесло жизни молодых девушек.

В результате ДТП возле города Броды Львовской области погибли три девушки-миссионерки - 29-летняя Наталья Евгейчук, Любовь Боровик и 28-летняя Оксана Рищиковец, а также 7-летний сын женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen Caddy.

Девушки ехали из Бродов в поселок городского типа Подкамень, сообщает rivne.media.

По его данным, с погибшими прощались в пгт. Клесов Сарненского района Ровненской области, селе Долгое и в городе Вараш.

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В результате аварии также пострадала миссионерка Надежда Кудринская, она находится в реанимации.

Напомним, вечером 15 сентября на автодороге "Киев - Чоп" в Бродах столкнулись два автомобиля, один из которых - военный. На месте ДТП погибли четыре человека, которые ехали в машине Volkswagen. В аварии также пострадали четыре человека.

Ранее -утром 15 сентября, стало известно, что президент Владимир Зеленский попал в ДТП. Главу государства осмотрел врач, серьезные телесные повреждения не были не обнаружены.

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