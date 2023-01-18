Сейчас поисковые работы в городе падения вертолета продолжаются.

По уточненным данным, в результате падения вертолета в Броварах погибли 16 человек, еще 30 были ранены. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Уточнены данные по трагедии в Броварах: погибло 16 человек, из них трое детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поисковые работы продолжаются.

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В Броварах упал вертолет - все подробности авиакатастрофы

18 января вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все погибли.

Зеленский поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета в Броварах.

Среди версий трагедиив Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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