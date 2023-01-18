По уточненным данным, в результате падения вертолета в Броварах погибли 16 человек, еще 30 были ранены. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Уточнены данные по трагедии в Броварах: погибло 16 человек, из них трое детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время поисковые работы продолжаются.
В Броварах упал вертолет - все подробности авиакатастрофы
18 января вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все погибли.
Зеленский поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета в Броварах.
Среди версий трагедиив Броварах:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- умышленные действия по уничтожению транспортного средства.