Людей эвакуируют с места происшествия.

Утром в среду, 18 января 2023 года, жители Броваров Киевской области сообщили о взрыве в городе, а затем начался масштабный пожар близ детского сада. О происшествии сообщил ряд местных Телеграмм-каналов и опубликовал видео с места происшествия.

Как пишет тг-канал "Реальный Киев", ссылаясь на слова очевидцев, в Броварах произошло падение вертолета или БПЛА. Также в сети появились кадры, как якобы горит детский сад.

Позже "Реальный Киев" добавил, что вокруг все затянуто дымом и горит, слышны крики, все спецслужбы на месте.

Видео дня

Затем появился комментарий ОП, в котором говорится лишь о том, что на объект социальной инфраструктуры на Киевщине упал летательный аппарат.

В Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют, сообщила "Суспильному" представитель полиции Киевщины Прянишникова.

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