Среди них нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по его уничтожению.

В Службе безопасности Украины рассказали о версиях трагедии в Броварах, которые рассматривает следствие. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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"Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии", - подчеркнули в ведомстве.

В СБУ также отметили, что по предварительной информации в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них трое детей.

Катастрофа в Броварах: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня вблизи детсада в Броварах упал вертолет. На его борту находилось девять человек, в том числе министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

По уточненным данным, в результате падения вертолета в Броварах погибли 16 человек, из них 3 детей. Еще 30 человек ранены, среди которых 12 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности во взаимодействии с Национальной полицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падение вертолета в Броварах.

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