Больше детальных подробностей озвучат позже.

На вертолете, который упал в Броварах на Киевщине, министр внутренних дел Украины направлялся в одну из "горячих" точек на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины во время брифинга, который транслировался в эфире информационного телемарафона.

"По делам в одну из горячих точек, где у нас в стране проходят боевые действия, направлялся министр внутренних дел", – заявили в ОП. Больше детальных подробностей озвучат позже.

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Падение вертолета в Броварах 18.01.2023

18 января 2023-го года вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находились девять человек, в частности, руководство МВД: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все, кто находился на борту вертолета, погибли.

По состоянию на 10: 30 известно о 18 погибших, из них – трое детей, и 29 раненых, 15 из которых – дети. Они находятся в больнице.

Правоохранители рассматривают все возможные версии аварии вертолета в Броварах Киевской области.

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