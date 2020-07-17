В Житомире под колесами грузовика погиб ребенок: родители едва не совершили самосуд над водителем (видео)

За рулем был 23-летний работник местного предприятия.

В Житомире двое мальчиков играли возле дороги, заглядывая в соседский двор через забор, но один из них не удержался и упал. В этот момент проезжал молоковоз, водитель которого совершил наезд на 5-летнего мальчика. Малыш получил несовместимые с жизнью травмы.

Читайте такжеПод Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как оказалось, двух мальчиков привлек звук двигателя легкомоторного самолета, который ремонтировали в соседском дворе, и они хотели перелезть забор, чтобы заглянуть туда. Один из них пытался помочь вскарабкаться на ограду меньшему. Но из-за того, что ему не хватило сил подтянуться, спрыгнул прямо под задние колеса молоковоза.

Родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем грузовика, потому что уверены, что в смерти их сына виноват именно он. Оказалось, что за рулем был 23-летний водитель местного предприятия, который как раз ехал с работы домой.

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