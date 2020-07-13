Зеленский отреагировал на ДТП с четырьмя погибшими под Киевом

Президент подчеркнул чрезвычайную важность принятия закона об ужесточении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибли четыре человека, примером халатности и безответственности некоторых водителей.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил на традиционном селекторном совещании под его председательством.

«ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, совершенная этим водителем», - подчеркнул президент.

Зеленский заявил о чрезвычайной важности принятия закона об ужесточении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде.

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«Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца», - сказал Зеленский.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», который ужесточает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В частности законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, вводит штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП, отметили в МВД.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжких ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель «Мерседеса» совершил столкновение с другим автомобилем, двигавшимся впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». Водитель и пассажиры «Хюндая», среди которых двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, мальчика 2006 года рождения, доставили в больницу.

39-летнего водителя «Мерседеса» задержали. Он находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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