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На Житомирщине у местного жителя изъяли арсенал боеприпасов (фото)

14:23, 08 августа 2020
Происшествия
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Гранаты и прочие боеприпасы относятся к современным армейским образцам / фото zt.npu.gov.ua

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

7 августа полицейские провели обыск в домовладении 26-летнего жителя Малина с целью проверки информации о незаконном хранении опасных предметов. В ходе следственных действий в доме был обнаружен арсенал боеприпасов: тротиловая шашка, гранаты и запалы к ним, а также более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.

фото zt.npu.gov.ua

По предварительным выводам специалистов, боеприпасы относятся к современным армейским образцам. В рамках досудебного расследования, проводимого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, полицейские выясняют происхождение боеприпасов.

За хранение опасных предметов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

фото zt.npu.gov.ua

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