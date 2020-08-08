На Житомирщине у местного жителя изъяли арсенал боеприпасов (фото)

Полицейские провели обыск в домовладении 26-летнего жителя Малина.

Правоохранители изъяли у жителя города Малин Житомирской области арсенал боеприпасов.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

7 августа полицейские провели обыск в домовладении 26-летнего жителя Малина с целью проверки информации о незаконном хранении опасных предметов. В ходе следственных действий в доме был обнаружен арсенал боеприпасов: тротиловая шашка, гранаты и запалы к ним, а также более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.

По предварительным выводам специалистов, боеприпасы относятся к современным армейским образцам. В рамках досудебного расследования, проводимого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, полицейские выясняют происхождение боеприпасов.

За хранение опасных предметов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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