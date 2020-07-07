Под Одессой военный пытался продать ворованные боеприпасы и пять килограммов тротила (фото)

Злоумышленник планировал получить за сбыт краденого 110 тыс. грн.

В Одесской области задержали военнослужащего во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Отмечается, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины следователями регионального управления Нацполиции при оперативном сопровождении УСБУ в области задокументирован факт сбыта военнослужащим арсенала боеприпасов, взрывчатых веществ и другого военного имущества (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленник планировал получить 110 тыс. грн за похищенный арсенал – 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 дымовые шашки и почти 5 кг тротила.

После получения части денег от «покупателя» – 28,5 тыс. грн – военнослужащего задержали.

Во время обыска по месту жительства задержанного и в автомобиле обнаружены и изъяты 12 бронежилетов и касок, 3 гранаты Ф-1. Другие взрывчатые вещества найдены в заранее оборудованном тайнике.

«Кроме того, 2 июля правоохранители задокументировали факт сбыта этим же военнослужащим за 5 тыс. грн двух гранат Ф-1 и РГД-5, бронежилета и каски», - сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части имущество.

Готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее в СБУ рассказали, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяли из оборота этого года.

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