В Харькове военные курсанты избили и ограбили иностранца

18:57, 13 февраля 2018
Происшествия
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В Харькове курсанты ограбили иностранца / фото УНИАН

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, иностранец пришёл и заявил в полицию, что по улице Полтавский шлях у него с применением силы забрали кошелек, где находилось 2600 гривень.

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"По горячим следам патрульные задержали подозреваемого в нападении - им оказался 21-летний курсант Харьковского института танковых войск. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что парень нанес телесные повреждения иностранцу вместе с двумя своими сокурсниками 1997 и 1998 годов рождения", - сообщает издание. 

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям: грабеж и хулиганство. Как сообщает издание, на данный момент один из злоумышленников задержан. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения двум другим.

Как сообщал УНИАН, сын одного из руководителей Roshen жестоко избил девушку.

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Теги: #новости Харькова#курсанты напали на иностранца