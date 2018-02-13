В Харькове военные курсанты избили и ограбили иностранца

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям: грабеж и хулиганство.

Трое курсантов Харьковского института танковых войск ночью 11 февраля напали на гражданина Турции.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, иностранец пришёл и заявил в полицию, что по улице Полтавский шлях у него с применением силы забрали кошелек, где находилось 2600 гривень.

Читайте такжеВ Киеве на Позняках произошла драка со стрельбой (видео)

"По горячим следам патрульные задержали подозреваемого в нападении - им оказался 21-летний курсант Харьковского института танковых войск. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что парень нанес телесные повреждения иностранцу вместе с двумя своими сокурсниками 1997 и 1998 годов рождения", - сообщает издание.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям: грабеж и хулиганство. Как сообщает издание, на данный момент один из злоумышленников задержан. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения двум другим.

Как сообщал УНИАН, сын одного из руководителей Roshen жестоко избил девушку.