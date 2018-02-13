Сын одного из руководителей Roshen жестоко избил девушку (видео)

Иван Зайцев избил девушку, с которой дружил пять лет, инцидент произошел дома у парня.

Сын заместителя генерального директора корпорации Roshen и одноклассника президента Сергея Зайцева избил девушку, с которой дружил несколько лет.

Инцидент произошел дома у Ивана Зайцева, и пострадавшая боится, что дело замнут, говорится в сюжете ТСН.

Девушка не хочет называть свое имя, лишь демонстрирует порванную майку – ее порвал бывший приятель, сын влиятельного топ-менеджера корпорации Roshen субботним утром. Они вместе заканчивали шумную вечеринку, и решили по-дружески встретить рассвет в компании друзей в квартире Зайцева, но потом Иван совершил на нее дерзкое нападение.

"Озверел, глаза налились кровью, выхватил телефон, начал бить по лицу, хватать за горло, к стенке прижимать. Кричал, что хочет меня убить, но не хочет сидеть за это", - рассказала пострадавшая на условиях анонимности.

Иван Зайцев избил девушку, с которой дружил пять лет. Инцидент произошел дома у парня. Девушка стремится к анонимности, но боится, что дело замнут. Ведь также известно, что отец Ивана был одноклассником президента.

Она рассказала, что дружила с Иваном в течение пяти лет, и не прерывала общения даже тогда, когда он переехал в Лондон. "Его родители отправили учиться, только тут начались известные события на Майдане. Его сразу отослали, и он два с половиной года вообще не появлялся здесь. Для родителей он, конечно, примерный мальчик – сидит готовится к экзаменам", - говорит избитая девушка.

Она подала заявление в полицию, но боится, что из-за влиятельности отца, одноклассника Порошенко, это дело сведут на нет, поэтому и согласилась на интервью. "Мне повезло, что я осталась жива и от этих всех ударов не откинулась там. Возможно, какая-то другая девушка случится через неделю, хотелось бы предупредить это", - пояснила пострадавшая.

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Сам Иван Зайцев диджей, связаться с ним не получилось: телефон не отвечает, а консьержам в доме он дал указание никого постороннего к себе не пропускать.

"У корпорации Roshen об инциденте знают, но своего топ-менеджера также оберегают от общения с журналистами. В официальном письменном ответе на запрос пояснили, что не комментируют частной жизни своих работников. Застать на работе отца дерзкого юнца журналистам не удалось", - говорится в сюжете.

В полиции заявление девушки приняли, но злоумышленника пока не допросили. "Следователи ему вручили повестку о вызове, и на протяжении трех дней он обязуется прийти на допрос", - пояснила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева. Правоохранители не скрывают, что наиболее вероятным наказанием за содеянное для парня будет штраф, который с учетом родственных состояний будет выглядеть копеечным. И поговаривают, что это уже не первая жертва агрессивного юношу.

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