"Гнида, лежать!": в Киеве "Нацкорпус" избил распространявших листовки о "нацисткой оккупации" мужчин (фото, видео)

Мужчины решили напечатать агитацию, на которой призывают бороться с "нацизмом", но им помешали представители "Нацкорпуса".

В Киеве члены "Национального корпуса" избили мужчин за то, что они распространяли сепаратистскую и коммунистическую агитацию.

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"Знакомьтесь, это Саша Кононович: лидер комсомольцев, андимайдановец, сепаратист и просто плохой человек. Запрещённая "Компартия" создала в Киеве организацию "Антифашистский комитет Украины" и назначили Сашу главой", - пишет на своей странице в Facebook ветеран АТО Сергей Филимонов.

По его словам, мужчины решили напечатать агитацию, на которой призывают бороться с "нацизмом" и изображают на них некого Вадима Папура, "сепаратиста, который погиб 2 мая в Одессе".

"Предлагаю вам ознакомиться с постами этого деятеля и посмотреть, как реагирует молодёжь из "Национального корпуса" на такие вещи", - говорится в подписи Филимонова к видео.