Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого, основанием стала запись с камеры наблюдения

Полиция допрашивает бывшего жениха Ирины Ноздровской Виталия Сергеева как подозреваемого. Об этом сообщил его отец Виктор Сергеев, пишет "Громадське".

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По его словам, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины. Полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись.

Виталия вызвали в райотдел Вышгорода и допрашивают более 6 часов. Правоохранители также изъяли общее авто Виталия и отца (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу. Ранее сообщалось, что бывшего жениха Ноздровськои задержали.

Виктор Сергеев отметил, что в вечер исчезновения Ирины, 29 декабря, Виталий был дома, с родителями и вместе они были до момента задержания.

В последний раз, с Ириной говорила мама телефону, около 18 вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей не удобно говорить. Около 20:00 Виталию позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь.

Примерно в 21 час Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь. Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую.

Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанського к 7 лет лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде. 27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добился его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.