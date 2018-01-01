Убийство юристки Ноздровской: активисты требуют найти и наказать преступников

Более 100 активистов по состоянию на вечер 1 января собираются прийти во вторник, 2 января, в управление полиции в Киевской области с требованием найти убийц юриста Ирины Ноздровской. Об акции протеста ее инициаторы договариваются в сети Facebook.

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«Завтра, 02.01.2017 года собираемся возле областного управления полиции Киевской области по адресу: улица Владимирская, 15, с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровської, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, поскольку ей неоднократно угрожали. Убийцы должны быть наказаны», – говорится на странице акции.

На Киевщине 1 января нашли мертвой юриста Ирину Ноздровскую, сообщила полиция Киевской области. «38-летнюю жительницу села Демидов Вышгородского района, которая исчезла три дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке», – заявили в полиции.

Правоохранители добавили, что тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. В полиции отметили, что по факту умышленного убийства открыли уголовное производство.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры, которую 30 сентября 2015 года сбил автомобиль. В убийстве обвиняют Дмитрия Россошанского. 27 декабря юрист сообщала, что Апелляционный суд Киевской области отправил дело по Россошанского на новое судебное рассмотрение.