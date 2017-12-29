"Взяточник-камикадзе": в Николаеве на взятке губернатору задержали директора аэропорта

В Микаолаєві "на горячем" задержали директора аэропорта "Николаев", который пытался дать взятку председателю Николаевской ОГА.

Взяточник пытался дать губернатору 700 тысяч гривен за продолжение трудового контракта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Взяточник-камикадзе , директор «международного аэропорта Николаев» Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тысяч гривень за продление трудового контракта", - написал Луценко в соцсети.

Как отметил Генпрокурор, коррупционер получил указанные денежные средства в качестве "отката" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы в аэропорту Николаева на сумму 64 мллиона.

Согласно сообщению, он стал 9424 коррупционером, задержанным правоохранителями за 2017 год.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области правоохранители задержали прокурора Кицманской прокуратуры, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 3 тысяч долларов и четырех автомобильных шин.