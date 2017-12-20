Комплект шин и $3 тысячи: в Черновицкой области прокурор попался на взятке

В Черновицкой области правоохранители задержали прокурора Кицманской прокуратуры, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долл. и четырех автомобильных шин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что задержание прокурора произошло вчера, 19 декабря, около 18.00.

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По его словам, прокурор вымогал 3 тыс. долл. и четыре автомобильные шины у мужчины, который подозревался в совершении преступления. Прокурор пообещал ему, что в случае предоставления неправомерной выгоды он поможет избежать наказания.

«Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников Генеральной инспекции Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины был установлен факт вымогательства прокурором Кицманской прокуратуры Черновицкой области неправомерной выгоды. Через своего посредника от вымогал у подозреваемого денежные средства в сумме 3 тыс. долл. и четыре автомобильные шины за решение, которое бы помогло подозреваемому избежать наказания. Прокурора задержан, продолжается досудебное расследование», - сообщил Лысенко.