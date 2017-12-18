Аграрии заблокировали дороги в Умани и Корце (фото)

В Умани Черкасской области и городе Корец Риненской области аграрии перекрыли трассы. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил эксперт аграрного рынка Денис Марчук.

Читайте такжеВ Киеве активисты разгромили АЗС и вступили в столкновения с полицией (фото, видео)

Как сообщается, на этот шаг аграрных производителей толкает налоговая политика, поскольку принятая парламентом правка № 180 «лишит аграриев права на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои, рапса, что нанесет ущерб в размере 10-16 миллиардов гривень»

По его информации в акции принимают участие около 50 единиц техники сельского хозяйства.

При этом акцию протеста он анонсировал еще вчера, указав, что она будет носить предупредительный характер.