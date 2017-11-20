В СБУ сообщили о задержании офицера-дезертира, который был информатором ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве дезертира, начальника связи - командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Как сообщила пресс-служба СБУ, лейтенант в августе 2015 самовольно покинул воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыма.

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«В рамках уголовного производства, открытого по части 4 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой «Республике Крым РФ». Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров.

Сейчас лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.