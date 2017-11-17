Суд арестовал пятерых грузин, которые в Киеве отобрали у супругов 3,5 миллиона гривень

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца пятерым участникам преступной группы, которые в Оболонском районе Киева возле автомобильного салона отобрали у супругов 3, 5 млн гривень. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«По ходатайству прокуратуры города Киева 5 участникам преступной группы, которые подозреваются в совершении дерзкого разбойного нападения вблизи столичного автомобильного салона в Оболонском районе, избран безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, 14 ноября у входа в помещение автосалона на проспекте Степана Бандеры злоумышленники подстерегли мужчину и женщину, которые собирались купить там автомобиль, и с применением угроз и физического насилия отобрали у них сумку с 3,5 млн гривен.

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Правоохранители в тот же день на территории Деснянского района столицы задержали злоумышленников - пятерых уроженцев Республики Грузия. У них изъяли 6 пистолетов, патроны, денежные средства в сумме около 140 тыс. гривен, орудия для совершения преступлений и другие вещественные доказательства.

«В дальнейшем во время отработки прилегающей территории 16 ноября правоохранителями найдены пакеты с частью похищенных денег в сумме 2 млн 355 тыс. гривен, а также еще один пистолет, которые были спрятаны злоумышленниками во время попытки уйти от погони», - проинформировали в прокуратуре.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц). Их также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.