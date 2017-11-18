Массовое "минирование" в Киеве: часть сообщений поступила из России – полиция

В течение пятницы, 17 ноября, в подразделения Национальной полиции Украины поступило всего 13 сообщений о заминировании, по крайней мере часть из которых пришла из российской телефонной сети.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 11 таких сообщений зарегистрировано в городе Киев и по одному в городах Львов и Херсон.

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"Объектами посягательств в столице назывались телеканал “ICTV”, центральный автовокзал, автовокзал “Дарница”, торгово-развлекательные центры “Атмосфера”, “Аладдин”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, универмаг “Украина” и станции “Лыбидская”, “Святошин” и “Днепр” Киевского метрополитена, в городе Львов - Галицкий районный суд, а в городе Херсон - горсовет", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что полицейским удалось идентифицировать некоторые звонки. ""Минеры" звонили с российского Lanc Telecom (Express Teleservice), которое принадлежит МТС Россия", - отметил он.

"Это уже не просто игрушки, это целенаправленная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в нашей стране. Враг, кроме боевых действий, имеет цель - на нашей мирной территории посеять панику и хаос. Не получится. Правоохранительные органы на страже безопасности граждан и делают все возможное, чтобы спокойствие и ощущение защищенности и в дальнейшем не покидали украинцев", – подытожил заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 ноября аноним сообщил о заминировании 12-ти объектов в Киеве, в том числе 6-ти развлекательных центров, станций метро "Лыбидская" и "Святошин" и других.