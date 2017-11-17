Станции метро, ТРЦ и телеканал: Киев переполошило массовое "минирование" (фото, видео)

Полиция проверяет информацию о заминировании 12-ти объектов в Киеве, в том числе 6-ти развлекательных центров, станций метро "Лыбедская" и "Святошин" и др.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции "Дарница", в 6-ти развлекательных центрах, на станциях метро "Лыбедская" и "Святошин", а также в отеле», - говорится в сообщении.

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Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа.

На места сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории. Все сообщения зарегистрированы в Журнале учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Проводится проверка.

Полиция устанавливает лиц, сделавших анонимные звонки.