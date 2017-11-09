"Огненный столб поднимался на 30 метров": в Одессе загорелся кондитерский цех (фото, видео)

В Одессе произошло возгорание одного из цехов ЗАО «Одессакондитер», которое расположено по адресу 3-й Водопроводный переулок, 9. Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, сегодня произошло возгорание неэксплуатируемого здания.

По предварительным данным, пострадавших нет, площадь, которую охватил огонь, составляет порядка 300 кв. м.

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«В настоящее время огонь локализован. Тушение продолжается», - сообщил Мельник.

Столб черного дыма, поднимающийся над зданием, виден на территории почти всего города.

Очевидцы говорят, что в районе возгорания огонь поднимался на 20-30 метров и были слышны хлопки, передает "Сегодня".

"Очень большая шапка черного дыма возле железнодорожных путей, через нее пробиваются столбы огня, метров на 20-30, выше пирамидальных тополей", – поделилась одесситка Елена.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане.