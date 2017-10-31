Были готовы к покушениям: история чеченских супругов Окуевой и Осмаева (видео)

Амина Окуева и Адам Осмаев ходили в бронежилетах и очень тщательно и осторожно планировали поездки и встречи. По неподтвержденным данным, ислам Амина Окуева приняла ради первого мужа, который позже погиб. Осмаев стал ее третьим мужем.

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Вместе они уже 8 лет, и он шутил, что знает, чем покорить женское сердце.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен. Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.