Правоохранители исследуют место убийства Амины Окуевой (фоторепортаж)

Злоумышленники выпустили по автомобилю, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, несколько пуль. "Сейчас осматривается место происшествия, вносятся сведения в ЕРДР. Все эти детали впоследствии скажем. Все обстоятельства исследуются. Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации", - заявили ранее в прокуратуре Киевской области.

Читайте такжеРаненный Осмаев рассказал подробности убийства Окуевой (видео)Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября под Киевом была убита чеченский доброволец Амина Окуева. Автомобиль, в которым она находилась вместе с супругом Адамом Осмаевым, был расстрелян на железнодорожном переезде. Сам Осмаев получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Полицией был введен план "Сирена".

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.