На Тернопольщине в больнице скончалась 9-месячная девочка, которая вчера вместе с родителями попала в ДТП

В больнице скончалась 9-месячная девочка, которая вчера вместе с родителями попала в ДТП. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ребенок умер через шесть часов после аварии.

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За жизнь ее матери и другой женщины врачи продолжают борьбу.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Теребовлянском районе водитель Ford Connect выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF.

Водитель легковушки погиб на месте дтп.

На момент ДТП в салоне пассажирского авто находились две женщины и младенец. Их всех в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ребенка медикам спасти не удалось.